Надежность и открытость выборов в РФ доказаны на практике - политолог

Нет никаких сомнений в том, что единый день голосования в сентябре пройдет в соответствии со всеми демократическими стандартами, а явка на выборах любого уровня будет на достаточно высоком уровне, сообщил РИАМО политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Иван Кузменкин.

По словам политолога, выборы президента РФ продемонстрировали качественную работу избирательной системы страны, еще раз подтвердили ее демократичность и технологичность.

«Цитируя председателя ЦИК Эллу Памфилову, которая заявила, что избирательная система России совершила цифровой рывок, стоит отметить, что тренд на человекоцентричность и цифровизацию был заложен еще давно. За последние несколько лет ДЭГ и формат трехдневного голосования зарекомендовали себя с лучших сторон, прежде всего для самих граждан. Благодаря внедрению этих двух механизмов избиратели смогли проголосовать в удобном для себя формате», - сказал эксперт.

Кузменкин считает главным, что такие технологии позволяют исполнить свой гражданских долг абсолютно в любое время и без привязки к конкретной локации, что особенно важно в современных реалиях. Избирательная система России за последние годы сильно изменилась в лучшую сторону и стала отвечать потребностям избирателей в организационно-техническом плане благодаря использованию вышеперечисленных механизмов.

«Очевидно, что развитие избирательной системы на этом не остановится, а уже внедренные механизмы будут совершенствоваться и подстраиваться под меняющиеся потребности граждан», - добавил политолог.