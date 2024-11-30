«Отвратительно»: Маск раскритиковал лицемерие властей Британии в отношении РФ

Маск назвал отвратительной ситуацию с приговорами за посты в Великобритании

Известный американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск назвал отвратительной ситуацию с обвинениями за высказывания пользователей в интернете в Великобритании на фоне критики в адрес российских властей.

Американский миллиардер Илон Маск в соцсети X раскритиковал ситуацию с обвинениями за высказывания в Сети в Великобритании на фоне критики в адрес России.

«Отвратительно», — прокомментировал Маск пост с данными об обвинительных приговорах в Великобритании и России в соцсети X (бывший Twitter).

Так, с 2008 по 2017 год за незаконные высказывания в интернете в России вынесено 98 обвинительных приговоров. При этом на территории Великобритании лишь за 2016 год осудили 1696 человек.

Ранее Илон Маск высказался о разнице между произведениями русского классика Федора Достоевского и авторами трудов по психологии.