«Отвратительно»: Маск раскритиковал лицемерие властей Британии в отношении РФ
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Известный американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск назвал отвратительной ситуацию с обвинениями за высказывания пользователей в интернете в Великобритании на фоне критики в адрес российских властей.
Американский миллиардер Илон Маск в соцсети X раскритиковал ситуацию с обвинениями за высказывания в Сети в Великобритании на фоне критики в адрес России.
«Отвратительно», — прокомментировал Маск пост с данными об обвинительных приговорах в Великобритании и России в соцсети X (бывший Twitter).
Так, с 2008 по 2017 год за незаконные высказывания в интернете в России вынесено 98 обвинительных приговоров. При этом на территории Великобритании лишь за 2016 год осудили 1696 человек.
Ранее Илон Маск высказался о разнице между произведениями русского классика Федора Достоевского и авторами трудов по психологии.