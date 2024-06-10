Отставной полковник Стариков: в конце лета на Украине произойдет решающее сражение
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Отставной полковник СБУ Олег Стариков отметил, что в конце лета на Украине состоится решающее сражение. После него будет завершение конфликта, сообщает РИА Новости.
«С военной точки зрения, основная операция, стратегическая операция <…> заключительная какая-то операция, заключительное сражение, — это будет август – сентябрь», — отметил он.
По словам Старикова, такой прогноз основан на военном анализе. При этом полковник уточнил, что у политологов такое же мнение.
ВС России продолжают проведение СВО на территории Украины.