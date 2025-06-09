Отец Илона Маска объяснил, почему его сыну не удалось удержаться в политике

Предприниматель и отец миллиардера Илона Маска Эррол Маск объяснил, почему его сыну не удалось удержаться в политике. По его словам, бизнесмен отлично разбирается в технологиях, но в политике ему пришлось иметь дело с глупыми и нестабильными людьми.

«Илон не является политиком, но он прекрасно разбирается в технологиях. А когда решил заняться политикой, то ему пришлось иметь дело с самыми разными людьми, с глупыми, не совсем стабильными, умными. Это нужно уметь делать, такой уровень напряжения не для всех», — сказал Маск-старший на полях «Форума будущего — 2025» в Москве.

Также он рассказал о конфликте сына с президентом США Дональдом Трампом. Маск-старший считает, что в произошедшем нет ничего страшного и стороны обязательно помирятся.

Ранее в соцсетях Маск и Трамп вступили в словесную перепалку. Предприниматель потребовал провалить голосование за бюджетный проект американского лидера, так как считает его провальным. Маск-старший также сравнил ссору своего сына с президентом с бунтом в тюрьме «Аттика».

У россиян есть возможность лично пообщаться с отцом знаменитого предпринимателя, зарегистрировавшись на форум, который будет проходить в Москве с 9 по 10 июня. Участие в мероприятии бесплатное, достаточно пройти регистрацию на официальном сайте.