Отец Илона Маска приехал в Москву и рассказал о конфликте сына с Трампом

Инженер, бизнесмен и отец предпринимателя Илона Маска, Эррол Маск, прибыл в Москву для участия в «Форуме будущего — 2050», где в том числе рассказал о конфликте сына с американским президентом Дональдом Трампом. В разговоре с «Царьградом» он заявил, насколько серьезными будут последствия разногласий предпринимателя и лидера США.

«Не поверите, но в этом нет ничего страшного. Такое случается, поскольку они оба очень импульсивны. Но Илон сейчас на стрессе. Поэтому все и произошло. Но, поверьте мне, они помирятся», — заявил Эррол Маск.

У россиян есть возможность лично пообщаться с Маском-старшим, зарегистрировавшись на форум, который будет проходить в Москве с 9 по 10 июня. Участие в мероприятии бесплатное, достаточно пройти регистрацию на официальном сайте.

Ранее в соцсетях Илон Маск и Дональд Трамп вступили в словесную перепалку. Предприниматель потребовал провалить голосование за бюджетный проект американского лидера, так как считает его провальным. Маск-старший также сравнил ссору своего сына с президентом с бунтом в тюрьме «Аттика».