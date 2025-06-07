Эрол Маск сравнил ссору Илона и Трампа с бунтом в тюрьме «Аттика»

В ходе визита он неожиданно раскритиковал сына, заявив, что тот совершил ошибку, вступив в конфликт с Дональдом Трампом. По его словам, обе стороны были измотаны напряженной работой, что и привело к столкновению.

«Илон совершил ошибку. Я думаю, он устал, у него стресс, пять месяцев непрерывного стресса. И вот, в конце концов, остались только он и Трамп. А потом, они все еще не знают, что делать, и воюют друг с другом, пока не смогут прийти к нормальным условиям», — заявил Эрол Маск.

Он также провел неожиданную параллель, сравнив конфликт с бунтом в тюрьме «Аттика» — самым кровавым восстанием в истории американской пенитенциарной системы.

Ранее Эрол Маск высказался о ситуации на Украине, заявив, что страной управляют около 20 олигархических кланов, а местное население этого даже не осознает.

В Москве он примет участие в «Форуме будущего 2050».