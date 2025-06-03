Отец американского предпринимателя Илона Маска, инженер и бизнесмен Эррол Маск, заявил, что в настоящее время Украиной управляет около 20 олигархических кланов, а местное население этого даже не понимает, пишет «Царьград» со ссылкой на подкаст Legitimate Targets.

Маск-старший в подкасте в очередной раз обратил внимание на то, что его семья не боится называть вещи своими именами. Однажды он слышал от украинцев, что их страной управляют олигархические кланы, и больше доверяет этой информации, чем сомневается в ней.

«Я помню, как один человек сказал мне, что Украиной управляют около 20 олигархических кланов, и что обычный человек на улице практически не имеет представления о том, что происходит», — заявил Эррол Маск.

Ранее отец Илона Маска признался, что восхищается российским президентом Владимиром Путиным. Маск-старший заслушивается речами лидера России и считает его сильным.