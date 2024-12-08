Остин: объем военной помощи Украине превысил 119 млрд долларов

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Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что общий объем военной помощи Украине со стороны союзников с начала спецоперации превысил 119 млрд долларов, включая 62 млрд долларов со стороны США, сообщает РИА Новости .

Он также добавил, что американский бюджет на оборону в 2025 году достигнет 841 млрд долларов для поддержки военного потенциала страны.

США готовят новый пакет военной поддержки Украины объемом 988 млн долларов в рамках программы по закупке новых вооружений для ВСУ.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена затрудняется сказать, какая часть денег на военную помощь Украине останется не использованной к приходу Дональда Трампа к власти.