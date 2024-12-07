Сердце разрывается, когда невинных граждан втягивают в идеологическую битву между бандеровскими нацистами и возможным будущим государства. Об этом РИА Новости рассказал создатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс.

Украину могло бы ждать демократическое будущее. В рамках него права человека бы уважали все.

Уотерс также отметил, что все решения США по Украине были катастрофическими. Все началось еще до расширения НАТО, а затем продолжилось в виде переворота на майдане.

Ранее основатель Pink Floyd заявил, что готов дать концерт в России. Но это произойдет, когда возобновятся выступления.