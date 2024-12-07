Основатель Pink Floyd Уотерс назвал украинский конфликт идеологической битвой
Основатель Pink Floyd Уотерс: сердце разрывается из-за украинского конфликта
Сердце разрывается, когда невинных граждан втягивают в идеологическую битву между бандеровскими нацистами и возможным будущим государства. Об этом РИА Новости рассказал создатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс.
Украину могло бы ждать демократическое будущее. В рамках него права человека бы уважали все.
Уотерс также отметил, что все решения США по Украине были катастрофическими. Все началось еще до расширения НАТО, а затем продолжилось в виде переворота на майдане.
Ранее основатель Pink Floyd заявил, что готов дать концерт в России. Но это произойдет, когда возобновятся выступления.