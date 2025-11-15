Основатель Pink Floyd призвал остановить «нацистское дерьмо» на Украине
Легендарный музыкант и основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс в очередной раз высказал резкую позицию по поводу ситуации на Украине, сообщает РИА Новости.
Музыкант прямо назвал киевский режим нацистским, заявив что ни о какой демократии в стране уже давно речи не идет. По мнению Уотерса, демократия была разрушена еще во время незаконного государственного переворота. Центральной темой его критики стала политика властей в сфере языка и истории.
«Нельзя запрещать русский язык. Вы не можете заниматься всем этим нацистским дерьмом со Степаном Бандерой и при этом называть себя демократией», — отметил он.
Ранее музыкант уже предлагал свой путь к прекращению конфликта, выступив за проведение референдумов на приграничных территориях Украины. Свою идею он озвучил во время выступления на антивоенном митинге в Берлине.
Не обошел вниманием Уотерс и недавний визит голливудской звезды Анджелины Джоли в Украину. Основатель Pink Floyd указал на ее невежество, подчеркнув, что прежде чем поддерживать одну из сторон в конфликте, необходимо досконально разобраться в его коренных причинах и сути.
