Предприниматель Андрей Матус, ранее входивший в окружение основателя ЮКОСа Михаила Ходорковского*, сообщил, что основатель движения «ГУЛАГу — нет»* Владимир Осечкин* долгое время получал поддержку, но вскоре финансирование было прекращено, так как Осечкин «начал устраивать спектакли», сообщает RT .

Владимир Осечкин* c 2015 года живет во Франции и обвиняется в оправдании терроризма и получении финансирования от структур Михаила Ходорковского*. Андрей Матус уверен, что Осечкин* инсценировал покушение на себя и обвинил Кремль в этом.

«Осечкин* получал финансирование от структур Ходорковского*. Получал их долгое время», — отметил предприниматель.

Он также начал собирать деньги с политических активистов, обещая помочь им с получением политического убежища и гражданства во Франции, однако не выполнял свои обещания. Матус отметил, что Осечкин* откровенно обманывал людей, используя их доверие в своих корыстных целях.

*Физлица и организации, признанные иноагентами на территории РФ.