Как считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, признание Евросоюзом поражения Украины в конфликте с РФ станет событием, которое вызовет землетрясение в политике ЕС, сообщает «Лента.ру» .

Он отметил, что после этого возможна волна отставок тех, кто мешал скорому завершению конфликта.

«Признание, что эта война проиграна, и мы не будем ее продолжать, вызвало бы фундаментальное землетрясение и изменения в европейской политике. И они еще не дошли до того момента, когда их заставят это признать. Но это произойдет, как и с миграцией», — сказал Орбан.

Венгерский лидер уточнил, что после такого признания станет понятно, что условия мирного соглашения, предложенного в 2022 году, подписание которого сорвалось из-за давления западных партнеров Украины, были значительно выгоднее, чем сейчас.

Во время визита в Кремль 28 ноября Виктор Орбан заявил о приверженности самостоятельной внешней политике, не подверженной внешнему давлению. Он подтвердил намерение Будапешта развивать сотрудничество с Москвой в различных сферах.

