Орбан оценил итоги саммита в Лондоне по Украине

Европейские лидеры предпочли войну миру на Украине, это опасный выбор, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его слова приводит РБК .

«В Лондоне европейские лидеры решили, что нужна война, а не мир. Это неправильно, ошибочно и опасно», — написал он в соцсетях.

В столице Британии прошел саммит глав стран Европы, на котором обсуждали украинский конфликт.

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер представили свой план по урегулированию кризиса. При этом участники встречи не смогли выработать совместное решение по использованию замороженных российских активов.