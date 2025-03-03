Орбан оценил итоги саммита в Лондоне по Украине
Орбан: европейские лидеры предпочли войну на Украине
Европейские лидеры предпочли войну миру на Украине, это опасный выбор, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его слова приводит РБК.
«В Лондоне европейские лидеры решили, что нужна война, а не мир. Это неправильно, ошибочно и опасно», — написал он в соцсетях.
В столице Британии прошел саммит глав стран Европы, на котором обсуждали украинский конфликт.
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер представили свой план по урегулированию кризиса. При этом участники встречи не смогли выработать совместное решение по использованию замороженных российских активов.