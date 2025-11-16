Венгерский премьер Виктор Орбан считает, что в Европе есть угроза третьей мировой войны, источником которой является украинский конфликт, сообщает RT .

«В Европе существует угроза войны. Европа находится на грани войны», — отметил он.

Орбан также добавил, что ситуация в Европе сегодня немного напоминает ту, которая была накануне первой и второй мировых войн, пишет ТАСС.

Несмотря на то, что на данный момент в украинском конфликте невозможно остановить огонь, можно оказать воздействие на Украину с целью начала мирных переговоров, так как эта страна стала зависимой от западных государств. Такое мнение высказал ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

