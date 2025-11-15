Орбан заявил, что Украину можно склонить к прекращению конфликта

Несмотря на то, что на данный момент в украинском конфликте невозможно остановить огонь, можно оказать воздействие на Украину с целью начала мирных переговоров, так как эта страна стала зависимой от западных государств. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, пишет ТАСС .

Орбан отметил, что Украину можно склонить к прекращению огня, но в то же время фактор времени продолжает играть на стороне России. По его мнению, международному сообществу необходимо наращивать усилия, направленные на убеждение Украины и России в необходимости мирного урегулирования конфликта.

«В случае с Украиной это проще, потому что она перестала быть суверенной страной», — сказал глава правительства Венгрии, отметив, что ситуация с Россией совсем другая.

Орбан напомнил, что в 2024 году провел двухчасовую встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским, в ходе которой пытался донести до него мысль о том, что время работает против Украины, но в итоге ничего не получилось.

