Орбан: до инаугурации Трамп не может вести переговоры по Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что до инаугурации избранный президент США Дональд Трамп не может вести переговоры по урегулированию конфликта на Украине, сообщает РИА Новости.
«Это не были переговоры, потому что президент Трамп еще не вступил в должность, когда вступит, будут переговоры, пока просто беседа», — заявил он.
По его словам, после вступления Трампа в должность президента, у него будет больше влияния.
Инаугурация Дональда Трампа должна состояться 20 января.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что обсуждал заморозку конфликта с Россией во время встречи с избранным главой США Дональдом Трампом и французским лидером Эммануэлем Макроном. Глава Украины заявил, что дипломатическое завершение противостояния «сохранит больше жизней».