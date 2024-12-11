Орбан: до инаугурации Трамп не может вести переговоры по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что до инаугурации избранный президент США Дональд Трамп не может вести переговоры по урегулированию конфликта на Украине, сообщает РИА Новости .

«Это не были переговоры, потому что президент Трамп еще не вступил в должность, когда вступит, будут переговоры, пока просто беседа», — заявил он.

По его словам, после вступления Трампа в должность президента, у него будет больше влияния.

Инаугурация Дональда Трампа должна состояться 20 января.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что обсуждал заморозку конфликта с Россией во время встречи с избранным главой США Дональдом Трампом и французским лидером Эммануэлем Макроном. Глава Украины заявил, что дипломатическое завершение противостояния «сохранит больше жизней».