В Христианско-демократическом союзе (ХДС), крупнейшей оппозиционной партии Германии, выступили с неожиданным заявлением. Родерих Кизеветтер, отвечающий за вопросы безопасности в партии, поддержал идею о важности военного присутствия войск ФРГ в постконфликтный период на территории Украины, пишет «Лента.ру» .

Представитель христианских демократов считает, что было бы неразумно не рассматривать возможность размещения немецких военных на Украине. Он также добавил, что Берлину следует быть готовым направить хорошо экипированные подразделения, когда наступит подходящий момент.

По мнению Кизеветтера, присутствие немецких миротворческих сил на украинской земле после завершения боевых действий является единственным реалистичным сценарием. Предложение о размещении германских военнослужащих на украинской территории в качестве миротворцев уже звучало ранее от Кизеветтера.

По его мнению, такой шаг продемонстрирует Москве решительный настрой западных партнеров и их готовность к военным мерам.

Вопрос военного присутствия Германии также прокомментировал потенциальный кандидат на пост канцлера, лидер ХДС Фридрих Мерц. Однако его позиция оказалась более сдержанной — он настаивал на необходимости предварительных консультаций с российской стороной по поводу возможного размещения немецкого контингента для стабилизации ситуации в регионе.