В Белоруссии для захвата территории по западному плану оппозиция и ее зарубежные кураторы намерены использовать тактику Вооруженных сил Украины в Брянской и Курской областях, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ОНТ.

«Их методы уже обкатаны в Брянской и Курской областях, вылазки диверсионно-разведывательных групп в Белгородскую область проходили по принципу „ударил, убежал“, — отмечается в исследовании телеканала.

Ранее сообщалось, что иностранные государства собираются совершить военное вторжение на территорию Белоруссии. На протяжении нескольких лет за границей действует план нападения. В нем прописано кто, когда и что будет делать в рамках атаки.

Также сообщалось, что главы министерств иностранных дел стран региональной группы «Веймарского треугольника плюс», куда входят Германия, Польша и Франция обсудят украинский кризис в Варшаве.

Ночью 19 ноября украинские войска ударили шестью ракетами ATACMS по Брянской области. Пять из них были сбиты, одна повреждена.