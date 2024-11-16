В Варшаве пройдут «важнейшие» для Украины переговоры

Главы министерств иностранных дел стран региональной группы «Веймарского треугольника плюс», куда входят Германия, Польша и Франция обсудят украинский кризис в Варшаве, пишет «КоммерсантЪ» .

«Варшава станет местом важнейших переговоров по этому (украинскому — ред) кризису», — сказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, комментируя телефонный разговор канцлера Германии Олафа Шольца и президента России Владимира Путина.

На встречу в формате также пригласят главу МИД Украины Андрея Сибигу и руководителя европейской дипломатии Каю Каллас.

Разговор Шольц и Путин обсудили перспективы мира на Украине, отношения между Берлином и Москвой и ситуацию на Ближнем Востоке.