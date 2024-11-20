Запад уже несколько лет планирует военное вторжение в Белоруссию

Государственное телевидение Белоруссии покажет, откуда и кем готовилось нападение на республику. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канал страны ОНТ.

На телеканале ОНТ отметили, что организовали расследование. Вечером 20 ноября выйдет фильм «Бесы: как хотят захватить Беларусь».

Иностранные государства собираются совершить военное вторжение на территорию Белоруссии. На протяжении нескольких лет за границей действует план нападения. В нем прописано кто, когда и что будет делать в рамках атаки.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил новую версию ядерной доктрины. Согласно ей, Кремль может применить ЯО в случае, если создается критическая угроза для территориальной целостности для РФ или Белоруссии.