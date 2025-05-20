Более 50% тяжких преступлений, совершенных мигрантами в России, касаются оборота наркотиков, заявил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин в ходе Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ). По его словам, мигранты «завозят наркоту к нам», сообщает URA.RU .

«Более половины тяжких преступлений, совершенных мигрантами — оборот наркотических средств. 65% — незаконный оборот наркотических средств. Они к нам завозят наркоту», — сказал глава Следкома на профильной сессии ПМЮФ.

Бастрыкин добавил, что в 2024 году мигранты стали совершать на 38% больше преступлений против несовершеннолетних и на 20% чаще привлекаться за развратные действия сексуального характера.

Тем временем Следственный комитет возбудил более 3000 дел после обстрелов территорий России со стороны ВСУ, заявлял глава ведомства.

