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СК России возбудил более 3 тысяч дел после обстрелов ВСУ российских территорий

Следственный комитет РФ открыл около трех тыс. уголовных дел после обстрелов ВСУ Курской, Белгородской, Брянской, Ростовской областей, Республики Крым и иных территорий России. Об этом рассказал глава СКР Александр Бастрыкин на Петербургском международном юридическом форуме, сообщает ТАСС .

Чаще всего ВСУ обстреливали Брянскую, Белгородскую, Ростовскую, Курскую области, Севастополь, Республику Крым и Краснодарский край.

19 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что беспилотник ВСУ нанес удар по гражданскому автобусу в Шебекине в Белгородской области. Водитель был ранен в живот и ноги.

В этот же день украинский беспилотник нанес удар по легковому автомобилю в Шебекине Белгородской области. В нем ехали две женщины. Одна умерла, а вторая получила тяжелые ранения.

В Telegram-канале Гладков писал, что за прошедшие сутки украинские боевики нанесли большое количество ударов по Белгородской области. 10 населенных пунктов были атакованы в Белгородском районе. В Борисовском районе противник ударил по поселку Борисовска и селу Березовка.

В Валуйском муниципальном округе ВСУ нанесли удары по девяти населенным пунктам. В Волоконовском районе атакованы хутор Екатериновка и село Тишанка.

В Грайворонском муниципальном округе атакован поселок Горьковский. Над Губкинским городским округом система ПВО сбила шесть БПЛА. В Краснояружском районе противник нанес удары по шести населенным пунктам.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что три человека пострадали при обстреле ВСУ Рыльска. Двое мужчин были тяжело ранены в голову, руки.