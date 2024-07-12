«Он не блефует»: Бод оценил предупреждение Путина об уничтожении F-16 в Европе

Жак Бод уверен в решительности Путина в вопросе уничтожения F-16 в Европе

Полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бод заявил, что президент России Владимир Путин не тот человек, который будет разбрасываться словами, говоря об уничтожении истребителей F-16 на европейских аэродромах, пишет MK.RU со ссылкой на интервью YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.

Бод призвал европейские страны быть предельно внимательными, так как Путин не тот человек, который будет блефовать.

«Думаю, что русские настроены очень серьезно», — сказал Бод.

Бод отметил, что истребители F-16 требуют места с особой подготовкой для своих взлетов и посадок, поэтому они не смогут приземляться в любых аэродромах.

Ранее в Госдуме заявили, что истребители F-16 станут легитимной целью страны, если они будут подниматься в воздух с аэродромов третьих стран и выполнять боевые задачи на стороне ВСУ по целям в России, затем возвращаться в точку взлета.