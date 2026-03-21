сегодня в 19:19

Офис Орбана: атака Украины на «Турецкий поток» станет нападением на страну НАТО

Возглавляющий канцелярию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергей Гуйяш заявил, что украинская атака на трубопровод «Турецкий поток» в Турции будет расценена Венгрией как нападение на страну, входящую в НАТО, сообщает ИА Регнум .

Об этом он сказал на конференции консервативных политических действий (CPAC).

По его словам, Киев способен применить любые военные методы, чтобы подорвать европейскую энергобезопасности. Поэтому не стоит питать никаких иллюзий относительно Украины.

Ранее турецкий обозреватель Энвер Демирель Йылмаз подчеркнул, что Анкара может принять ответные меры после атак на инфраструктуру газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток».

С 17 по 19 марта ВСУ активно нападали на ключевые объекты трубопроводной системы, которая отвечает за транзит природного газа за рубеж по маршрутам «Турецкий поток» и «Голубой поток».

