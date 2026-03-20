Эксперт заявил о возможном ответе Турции на удары по «Турецкому потоку»

Турецкий обозреватель Энвер Демирель Йылмаз заявил, что Анкара может принять ответные меры после атак на инфраструктуру газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток», сообщает «Царьград» .

По словам Йылмаза, удары были нанесены 17–19 марта по объектам, обеспечивающим прокачку газа по экспортным магистралям в Черном море. В «Газпроме» уточнили, что беспилотники атаковали компрессорные станции. Турецкое правительство подтвердило, что изучает обстоятельства произошедшего.

«Турция не может оставить произошедшее без реакции и располагает значительными рычагами влияния», — подчеркнул обозреватель.

Он отметил, что среди возможных инструментов — контроль над черноморскими проливами, участие в региональных логистических схемах и механизмах зерновой инициативы. По оценке эксперта, атаки совпали со сложным периодом для энергетики Турции: ранее из‑за удара Израиля по иранскому месторождению «Парс» поставки газа сократились примерно на 10%.

Газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток» обеспечивают поставки газа в Турцию, а также в страны Южной и Юго-Восточной Европы. 17 марта ситуацию обсудили по телефону главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан.

