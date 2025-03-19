«Одно доказательство»: Вучич назвал условие своей отставки

Президент Сербии Александр Вучия заявил о готовности уйти в отставку при доказательстве использования звуковой пушки «Вихрь» на акции протеста, сообщает ТАСС .

«Одно доказательство того, что звуковая пушка была применена против демонстрантов — и я больше не президент», — сказал сербский лидер в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

Вучич подчеркнул, что зарубежные эксперты предварительно не подтвердили использование устройства. Представители оппозиции настаивают на якобы имеющихся фактах работы специального электромагнитного аппарата.

Массовая акция протеста прошла в Белграде 15 марта. Манифестанты требовали отставки правительства из-за событий, произошедших в городе Новый Сад в прошлом году. Тогда на местном железнодорожном вокзале обрушилась конструкция, погибло 15 человек.