Обнародованы новые фото из дела Эпштейна, включая купюры в рублях

На опубликованных минюстом США фотографиях видны три купюры по 10 рублей и две по 100 рублей. Также в сейфе находились 600 евро, 640 шведских крон, 10 швейцарских франков, 480 фунтов стерлингов, более 72 тысяч долларов и 48 бриллиантов.

Во вторник ведомство обнародовало новый массив документов по делу Эпштейна — более 10 тысяч файлов, включая фото и видео. Ранее были опубликованы снимки с экс-президентом США Биллом Клинтоном, в том числе в джакузи и бассейне.

Эпштейн был обвинен в торговле несовершеннолетними в 2019 году, но покончил с собой в тюрьме до суда. Интерес к делу возродился на фоне неполного рассекречивания материалов администрацией Трампа и противоречивых заявлений правоохранительных органов о наличии у Эпштейна списка клиентов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.