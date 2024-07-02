NZZ: Швейцарию оскорбило сравнение Медведева саммита со «Скотным двором»

Заявления, сделанные зампредседателя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым после саммита по украинскому конфликту, вызвали недовольство в Швейцарии, сообщает Газета.ru .

Ранее Медведев назвал «чистейшим сюрреализмом» и «скотным двором» конференцию по вопросам конфликта на Украине, которая прошла в июне в Швейцарии.

Журналист Эрих Ашванден на страницах NZZ отметил, что за 15 лет отношение Медведева к Швейцарии сильно поменялось. Сейчас политик открыто говорит о недовольстве страной. Особенно возмущается проведенным саммитом.

Ашванден уточнил, что зампредседателя Совбеза рассматривает переговоры, которые были организованы в Альпах, как личное оскорбление.