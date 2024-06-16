Медведев назвал чистейшим сюрреализмом конференцию по Украине в Швейцарии

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал «чистейшим сюрреализмом» конференцию по Украине, проходящую в эти выходные в Швейцарии.

«Этот швейцарский „скотный двор“ — чистейший сюрреализм. Кафка с Оруэллом нервно курят в сторонке», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Он добавил, что никто из участников швейцарского форума не знает, в чем его роль и что он делает на этом мероприятии. Берн пригласил на саммит только проверенных участников, «люто прожигающих» деньги своих налогоплательщиков.

Ранее Медведев заявил, что события на Украине развиваются по катастрофическому сценарию для киевской власти, а пространство для поиска компромиссов резко сокращается.