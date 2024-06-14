Медведев заявил, что место для компромиссов в вопросе Украины резко сокращается

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в личном Telegram-канале прокомментировал выступление президента РФ Владимира Путина на коллегии МИДа и отметил, что события на Украине развиваются по катастрофическому сценарию для киевской власти, а пространство для поиска компромиссов резко сокращается.

«Пространство же для компромиссов уменьшается, как «шагреневая кожа», вместе с уменьшением территории умирающей страны. И недалек тот день, когда может остаться лишь ее узкая полоска. Россия должна защитить себя на долгие годы. Отсюда, кстати, и идея санитарной зоны, которую выдвинул В. В. Путин. В эту зону может попасть вся Украина вплоть до границ с Польшей», — написал Медведев.

Ранее Путин озвучил условия реального мирного соглашения по вопросу Украины, в котором речь идет о полном прекращении конфликта, а не его временной заморозке. Для этого киевская власть должна вывести свои войска из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Однако киевская власть уже поспешила от него отказаться. По мнению советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, предложение Путина якобы не содержит реальных предложений для мира.