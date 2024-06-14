Киев отказался от предложения России по мирному урегулированию конфликта
Подоляк заявил, что Киев отказывается от предложения Путина по перемирию
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев отказался от нового мирного предложения РФ, пишет ТАСС.
Подоляк рассказал, что в новой инициативе президента РФ Владимира Путина об урегулировании украинского конфликта нет «реального мирного предложения».
Ранее Путин подчеркнул, что принципиальной позицией для России является признание нейтральный внеблоковый безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация
По словам президента, с этими условиями все были согласны еще в ходе стамбульских переговоров в 2022 году, но в итоге от них отказались из-за провокации в Буче. Ее устроила Украина.