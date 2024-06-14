Киев отказался от предложения России по мирному урегулированию конфликта

Подоляк заявил, что Киев отказывается от предложения Путина по перемирию

Подоляк рассказал, что в новой инициативе президента РФ Владимира Путина об урегулировании украинского конфликта нет «реального мирного предложения».

Ранее Путин подчеркнул, что принципиальной позицией для России является признание нейтральный внеблоковый безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация

По словам президента, с этими условиями все были согласны еще в ходе стамбульских переговоров в 2022 году, но в итоге от них отказались из-за провокации в Буче. Ее устроила Украина.