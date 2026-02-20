сегодня в 20:44

NZZ опубликовала изображение Трампа и Путина в окружении карликовых европейцев

Швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ) изобразила президента РФ Владимира Путина и его американского коллегу Дональда Трампа в окружении гномов-европейцев, сообщает ТАСС .

На фото Трамп и Путин стоят друг напротив друга. Их окружают европейские лидеры, которые изображены в виде гномов с красными колпаками.

Среди европейцев-карликов на фото можно заметить президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, председателя совета министров Италии Джорджу Мелони и премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Этой картинкой издание сопроводило статью под названием «Трамп, Путин и множество карликов: почему Европа не взрослеет». NZZ написала, что Европа не является «равноправным партнером США».

Газета добавила, что страны ЕС разделились даже в вопросе предоставления помощи Украине.

Ранее Трамп распорядился опубликовать файлы об НЛО. Он указал запустить процесс рассекречивания правительственных документов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.