NZZ опубликовала изображение Трампа и Путина в окружении карликовых европейцев
Швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ) изобразила президента РФ Владимира Путина и его американского коллегу Дональда Трампа в окружении гномов-европейцев, сообщает ТАСС.
На фото Трамп и Путин стоят друг напротив друга. Их окружают европейские лидеры, которые изображены в виде гномов с красными колпаками.
Среди европейцев-карликов на фото можно заметить президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, председателя совета министров Италии Джорджу Мелони и премьер-министра Великобритании Кира Стармера.
Этой картинкой издание сопроводило статью под названием «Трамп, Путин и множество карликов: почему Европа не взрослеет». NZZ написала, что Европа не является «равноправным партнером США».
Газета добавила, что страны ЕС разделились даже в вопросе предоставления помощи Украине.
