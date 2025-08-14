Украина не афишировала информацию о том, что Россия якобы предложила обмен территориями. Киевский режим посчитал это предложение опасным и попытался убедить США в его угрозе, сообщает Kp.ru .

Как пишет американская газета New York Times со ссылкой на западного источника, власти Украины считают, что после освобождения Донбасса Россия получит контроль над ключевыми городами и укреплениями, которые являются основой обороны ВСУ в регионе. Это позволит Москве получить преимущество в случае возобновления российско-украинского конфликта.

После того заявления президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о возможном мирном соглашении с обменом территориями украинский лидер Владимир Зеленский был вынужден открыто выразить свою позицию.

Глава киевского режима подчеркнул, что украинцы не готовы отказаться от территорий, которые в результате суверенных референдумов вновь стали частью РФ.

Встреча президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа начнется 15 августа в 22:30 по московскому времени на Аляске. Каковы основные сценарии развития событий в переговорах России и США и насколько велика вероятность прекращения боевых действий на Украине, читайте в материале РИАМО.