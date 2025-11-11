сегодня в 07:55

Обыски у Тимура Миндича, одного из владельцев студии «Квартал 95» и соратника президента Украины, — ответ Владимиру Зеленскому. Идя в политику, он обещал избавиться от коррупции, но не сделал этого, сообщает RT со ссылкой на материал The New York Times.

На Украине и дальше занимаются коррупцией. Обвинения прозвучали даже против чиновников, задействованных в энергетическом секторе.

Антикоррупционные органы Украины не собираются отступать перед Зеленским. Они, наоборот, увеличили давление на власти.

NYT отмечает, что расследование коррупции потрясло общество на Украине.

Утром 10 ноября киевские правоохранители пришли с обысками к Тимуру Миндичу в столице соседней страны. Он считается «кошельком» Зеленского. Обыски проводили работники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Предприниматель уехал из Украины ночью.

Миндича обвиняют в коррупции на покупке дронов для нужд ВСУ. Соратник Зеленского мог стать фигурантом расследования ФБР США по делу об отмывании средств через оффшорную компанию.

Еще работники НАБУ провели обыски у министра юстиции, экс-министра энергетики Германа Галущенко. Также правоохранители пришли в национальную энергокомпанию соседней страны «Энергоатом».

