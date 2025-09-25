Отношение президента США Дональда Трампа к конфликту на Украине осталось прежним, а его новая риторика по России — это своеобразная «переговорная тактика». Об этом пишет газета The New York Post (NYP), сообщает «Осторожно, новости» .

Ранее Трамп назвал Россию «бумажным тигром», который «бесцельно» сражается с Украиной. По данным издания, эта фраза опирается на данные американской разведки, в которых говорится о том, что Кремль якобы «катится к экономическому краху и поражению».

Другие слова президента США о том, что Киев при поддержке ЕС «может вернуть свою страну в ее первоначальном виде», являются «стратегическим шагом». Трамп с их помощью пытается заставить Россию сесть за стол переговоров. Об этом газете заявили источники в Белом доме.

Заявления американского лидера направлены на то, чтобы надавать на Россию. Но они не являются сигналом о каких-либо существенных изменениях в политике США.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Трамп обещал подумать над предоставлением Киеву дальнобойного оружия. По мнению главы киевского режима, такое оружие «заставит» президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров.

