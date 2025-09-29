В европейских странах твердят, что война с Россией начнется в течение ближайших 5 лет. Этого не должно произойти, но нужно быть начеку, сообщил зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале .

По его словам, война с Европой противоречит интересам России. Экономика европейских стран зависима от США, а их культура деградирует, растворяясь в мигрантах, поэтому, как выразился Медведев, «там нечего ловить».

«Главная задача народа России состоит в развитии своих территорий, включая восстановление наших вернувшихся земель. Это дело непростое и недешевое. Россия всегда приходила в Европу только как освободитель, а не как захватчик», — добавил он.

Также эфемерную войну не может развязать и сама Европа, потому что ее страны разобщены и уязвимы, они пытаются выжить, поэтому столкновение с Россией они попросту не потянут. Что касается европейских лидеров, Медведев назвал их «дегенератами», у которых не стратегического мышления и способности нести ответственность. Сами европейцы «инертны и изнеженны», они не хотят воевать. При этом война все же возможна.

«Вероятность роковой случайности существует всегда. Да и фактор гиперактивности отмороженных идиотов никуда не делся. И у такого конфликта есть абсолютно реальный риск перерастания в войну с использованием оружия массового поражения. Поэтому нужно быть начеку», — заключил Медведев.

Ранее зампред Совбеза РФ ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского, который призвал российских чиновников искать бомбоубежища. Медведев отметил, что у России есть такое оружие, от которого не спасет даже бомбоубежище. Москва может применить его в случае угрозы.

