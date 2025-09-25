Медведев: РФ может применить такое оружие, от которого не спасет бомбоубежище
Зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского, который призвал российских чиновников искать бомбоубежища, сообщает ТАСС.
Медведев отметил, что у России есть такое оружие, от которого не спасет даже бомбоубежище. Москва может применить его в случае угрозы.
«Россия может применить такое оружие, от которого бомбоубежище не поможет. И американцам об этом следует помнить», — написал Медведев в своем канале в Max.
Ранее Зеленский заявил, что российским чиновникам надо либо завершать конфликт на Украине, либо искать бомбоубежища. Он также отметил, что Вашингтон поддерживает ВСУ в атаках по российским объектам.