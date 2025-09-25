Медведев: РФ может применить такое оружие, от которого не спасет бомбоубежище

Медведев отметил, что у России есть такое оружие, от которого не спасет даже бомбоубежище. Москва может применить его в случае угрозы.

«Россия может применить такое оружие, от которого бомбоубежище не поможет. И американцам об этом следует помнить», — написал Медведев в своем канале в Max.

Ранее Зеленский заявил, что российским чиновникам надо либо завершать конфликт на Украине, либо искать бомбоубежища. Он также отметил, что Вашингтон поддерживает ВСУ в атаках по российским объектам.