Новые власти Сирии потребовали от России выдать Башара Асада

Действующий сирийский лидер Ахмед аш-Шараа потребовал от президента РФ Владимира Путина выдать стране ее экс-главу Башара Асада, чтобы провести над ним суд в Дамаске, сообщает URA.ru .

Про это рассказали источники телеканала Al Arabiya.

Но никаких подробностей о реакции российских властей на данное требование или возможных его последствиях в сообщении СМИ не приводится.

Ранее президент РФ Владимир Путин направил послание лидеру Сирии Ахмеду аш-Шараа. В нем глава государства подтвердил готовность Москвы к развитию практического взаимодействия с Дамаском.

В Сирии в марте были столкновения между временной администрацией и приверженцами экс-главы государства Асада. В результате на западном побережье республики погибли свыше 230 бойцов переходного правительства.