Новость о расстреле в реке бегущих от мобилизации украинцев долетела до Запада

Сообщения о расстреле украинцев, которые пытаются переплыть реку Тиса в надежде избежать мобилизации, уже попадала в российское информационное поле, но теперь об этом заговорили западные издания, сообщает РИА Новости .

Редакция Economist опубликовала заметку о «реке смерти», в которой от рук своих же сограждан погибли десятки украинцев мобилизационного возраста. Мужчины не хотели идти на фронт и пытались сбежать из страны через русло Тисы в Румынию. Западные СМИ назвали реку опасным, но популярным маршрутом для побега среди украинцев.

По данным издания, в день через реку переплывают порядка 40 человек. Один из проводников рассказал о группе из 96 беглецов.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что украинцы пытаются сбежать от мобилизации в Румынию, но пограничники расстреливают их прямо в реке. Тело одного из расстрелянных нашли в Тисе во второй половине мая.