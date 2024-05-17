Тело украинского гражданина обнаружили в реке Тиса. Мужчина до этого хотел покинуть Украину из-за мобилизации и уехать за границу, сообщает Mash .

По информации украинских СМИ, это уже 30 погибший украинец за последний месяц.

Также в этот день президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий заключенным подать прошение об отправке на фронт в обмен на условно-досрочное. Такие действия помогут увеличить резервы ВСУ.

Планируется призвать около 15-20 тыс. человек. Также на Украине будет проведена мобилизация, в результате которой заберут на фронт еще несколько тысяч человек.