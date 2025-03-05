Новая позиция США по Украине подтолкнула ЕС к проведению экстренного саммита

В контексте изменившейся позиции США по украинскому конфликту 6 марта состоится срочный саммит Евросоюза (ЕС), в котором будут участвовать 27 стран-участниц объединения, сообщает ТАСС .

О сборе экстренного саммита ЕС сообщил высокопоставленный представитель организации. По его словам, основной темой срочных переговоров будет изменившаяся позиция по отношению к украинскому кризису со стороны Вашингтона.

«Контекст экстренного саммита: ситуация на Украине с учетом позиции США, которая изменилась. Это отправная точка», — заявил представитель ЕС, отметив, что срочный саммит состоится 6 марта 2025 года.

Ранее сообщалось, что 28 февраля американский президент Дональд Трамп должен был подписать сделку по редкоземельным металлам с украинским лидером Владимиром Зеленским, но передумал и выгнал его из Белого дома после того, когда узнал, что глава Украины не хочет останавливать боевые действия в конфликте с Россией.

Позднее американские чиновники тайно связались с Зеленским, чтобы сообщить о важности стабилизировать отношения с Вашингтоном. Эксперты также предположили, что США и Украина все-таки могут подписать ранее несостоявшуюся сделку, однако в этот раз Трамп будет добиваться более выгодных условий такого сотрудничества именно для Америки.