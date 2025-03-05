CBS: Трамп добивается более благоприятной сделки по ресурсам с Украиной

Президент США Дональд Трамп добивается более благоприятной сделки по ресурсам с Украиной. Поэтому условия договора еще могут измениться, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CBS.

Источники отмечают, что сделка еще не до конца согласована. Теперь Трамп добивается более благоприятных и масштабных договоренностей.

Американский лидер мог изменить условия после неудачных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом 28 февраля, чтобы подписать договор о совместной разработке недр на территории страны, но между ним и Трампом произошел конфликт прямо перед камерами.

Ранее советник президента США Майк Уолц сказал, что Трамп разочарован Зеленским из-за отказа от компенсации США. Киеву необходимо вернуться к переговорам по редкоземельным металлам.