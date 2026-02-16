Норвегия уже направила Украине военную помощь на сумму 10 млрд долларов

Посол России в Осло Николай Корчунов рассказал, что с начала спецоперации Норвегия направила Украине военную помощь на сумму 10 млрд долларов и планирует в этом году выделить еще 7 млрд долларов, сообщает РИА Новости .

2В 2025 году ассигнования Норвегии на военную накачку киевского режима в рамках «Программы Нансена для Украины» увеличились более чем в 4 раза, до 7 млрд долларов», — рассказал он.

При этом наиболее ценными для Вооруженных сил Украины поставками стали несколько батарей ЗРК NASAMS с регулярными партиями зенитных ракет, а также 6 самолетов F-16.

Норвежское правительство изучает вариант предоставления Украине крупного военного займа, обеспеченного колоссальным суверенным фондом страны. Речь идет о сумме, превышающей 100 миллиардов евро, а в качестве гарантии предлагается использовать активы норвежского фонда национального благосостояния, оцениваемого в 1,7 триллиона евро.

