Украина может получить от Норвегии военный кредит на 100 млрд евро

Норвежское правительство изучает вариант предоставления Украине крупного военного займа, обеспеченного колоссальным суверенным фондом страны. Речь идет о сумме, превышающей 100 миллиардов евро, а в качестве гарантии предлагается использовать активы норвежского фонда национального благосостояния, оцениваемого в 1,7 триллиона евро, сообщает РБК со ссылкой на The Times.

Данная инициатива возникла в связи с серьезной потребностью Украины в денежных средствах и трудностями в реализации плана Евросоюза по изысканию 140 миллионов евро, используя замороженные российские активы в качестве залога.

Идея норвежских экономистов Ховарда Халланда и Кнута Антона Морка получила поддержку в норвежском парламенте. На данный момент ее одобрили четыре из девяти политических партий.

Глава норвежского правительства Йонас Гар Стьоре заявил о готовности изучить данное предложение и поручил подготовить аналитический отчет о возможных путях его реализации. Однако окончательное решение будет принято после консультаций с Евросоюзом, где продолжаются дебаты относительно альтернативного плана по привлечению средств под залог российских активов, который блокируется Бельгией.

Дания, в настоящее время председательствующая в Совете ЕС, положительно оценила возможное участие Норвегии. Премьер-министр Метте Фредериксен назвала потенциальную инициативу «выдающейся». Дискуссии будут продолжены на переговорах в Брюсселе в ближайшую пятницу, где страны ЕС попытаются преодолеть возражения Бельгии относительно использования замороженных российских активов в качестве обеспечения.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.