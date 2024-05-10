Николай Шульгинов покинет пост главы Минэнерго РФ

сегодня в 12:40

Исполняющий обязанности министра энергетики Российской Федерации Николай Шульгинов покинет свой пост. Он возглавлял ведомство с 2020 года, сообщает РБК .

До своего назначения на должность главы Минэнерго Шульгинов более 5 лет руководил российской энергетической компанией «Русгидро».

Одним из кандидатов на должность министра энергетики России является губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы 10 мая должны рассмотреть и утвердить кандидатуру Михаила Мишустина на пост председателя правительства РФ, он уже прибыл в нижнюю палаты парламента.