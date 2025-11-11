Ниинисте: «квадрат» стал «треугольником» силы с доминированием России, США и Китая

По его оценке, архитектура мировой власти трансформировалась из «квадрата» с участием ЕС в «треугольник», где будущее планеты определяют исключительно Россия, США и Китай.

Политик предупредил, что европейцам пора «взять себя в руки», чтобы сохранить идентичность, и критически оценил практику отказа от прямых переговоров с Москвой.

«Когда Трамп поговорит с Путиным, мы идем слушать, что они обсуждали, и опасаемся, что они будут решать судьбу Европы без самой Европы», — подчеркнул Ниинисте.

Ранее Россия аннулировала энергетическое соглашение с Финляндией по реке Вуокса.

