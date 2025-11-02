Россия прекратила энергетическое соглашение с Финляндией по реке Вуокса
Фото - © Uz1awa. Собственная работа/Wikipedia.org
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Россия аннулировала энергетическое соглашение с Финляндией по реке Вуокса. Соответствующий документ размещен на официальном портале опубликования правовых актов.
Соглашение между СССР и Финляндской Республикой было подписано 12 июля 1972 года.
«В соответствии со статьей 37 ФЗ „О международных договорах РФ“ принять предложение МИД России и Минэнерго России о прекращении действия статей 3 и 4 Соглашения между правительством СССР и правительством Финляндской Республики об энергетическом использовании ограниченного Светогорской гидроэлектростанцией и гидроэлектростанцией Иматра отрезка реки Вуокса», — говорится в документе.
Кроме того, Мишустин поручил дипломатическому ведомству уведомить Финляндию о том, что Москва прекращает поставки компенсационной электроэнергии в связи с односторонним отказом Хельсинки от покупки российской электроэнергии с 4 апреля 2022 года.
Ранее президент Финляндии Александер Стубб допустил поэтапное снятие санкций с России, назвав ключевое условие для Москвы. Он подчеркнул, что при этом процесс отмены ограничений не будет мгновенным.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.