Россия прекратила энергетическое соглашение с Финляндией по реке Вуокса

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Россия аннулировала энергетическое соглашение с Финляндией по реке Вуокса. Соответствующий документ размещен на официальном портале опубликования правовых актов.

Соглашение между СССР и Финляндской Республикой было подписано 12 июля 1972 года.

«В соответствии со статьей 37 ФЗ „О международных договорах РФ“ принять предложение МИД России и Минэнерго России о прекращении действия статей 3 и 4 Соглашения между правительством СССР и правительством Финляндской Республики об энергетическом использовании ограниченного Светогорской гидроэлектростанцией и гидроэлектростанцией Иматра отрезка реки Вуокса», — говорится в документе.

Кроме того, Мишустин поручил дипломатическому ведомству уведомить Финляндию о том, что Москва прекращает поставки компенсационной электроэнергии в связи с односторонним отказом Хельсинки от покупки российской электроэнергии с 4 апреля 2022 года.

Ранее президент Финляндии Александер Стубб допустил поэтапное снятие санкций с России, назвав ключевое условие для Москвы. Он подчеркнул, что при этом процесс отмены ограничений не будет мгновенным.

