Президент Финляндии допустил поэтапное снятие санкций с России

Стубб: Европа рассмотрит отмену ограничений против РФ после остановки огня

Президент Финляндии Александер Стубб в интервью The Times заявил о возможном постепенном снятии санкций с России при условии достижения перемирия на Украине, сообщает РИА Новости .

По словам главы государства, процесс отмены ограничений не будет мгновенным и потребует выполнения определенных условий.

Позиция Стубба согласуется с информацией Bloomberg о разработке европейскими странами и Украиной комплексного плана урегулирования, включающего гарантии безопасности для Киева, ускоренное вступление в ЕС и поэтапную отмену санкций после прекращения огня.

Согласно сообщениям, контроль за выполнением договоренностей может осуществлять специальный совет под руководством президента США Дональда Трампа.