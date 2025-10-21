Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что немедленное прекращение огня в зоне конфликта на Украине означало бы, что большая часть страны сейчас останется под властью нацистов, сообщает РИА Новости .

«Это будет единственным местом на земле, где запрещен законодательно целый язык, не говоря уже о том, что это официальный язык ООН и язык, на котором разговаривает большинство населения», — подчеркнул глава МИД.

Ранее Сергей Лавров поговорил по телефону с госсекретарем США Марко Рубио. Они провели конструктивную беседу и обсудили реализацию пониманий, достигнутых в ходе последних президентских переговоров между Россией и Штатами.

Кроме того, в октябре Лавров заявил, что в ходе саммита РФ и США на Аляске стороны изложили свою позицию по урегулированию украинского кризиса. Этот процесс еще не завершен, Москва ждет ответа.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.