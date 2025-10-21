Лавров: прекращение огня оставит большую часть Украины под властью нацистов
Фото - © РИА Новости
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что немедленное прекращение огня в зоне конфликта на Украине означало бы, что большая часть страны сейчас останется под властью нацистов, сообщает РИА Новости.
«Это будет единственным местом на земле, где запрещен законодательно целый язык, не говоря уже о том, что это официальный язык ООН и язык, на котором разговаривает большинство населения», — подчеркнул глава МИД.
Ранее Сергей Лавров поговорил по телефону с госсекретарем США Марко Рубио. Они провели конструктивную беседу и обсудили реализацию пониманий, достигнутых в ходе последних президентских переговоров между Россией и Штатами.
Кроме того, в октябре Лавров заявил, что в ходе саммита РФ и США на Аляске стороны изложили свою позицию по урегулированию украинского кризиса. Этот процесс еще не завершен, Москва ждет ответа.
