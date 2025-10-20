Лавров и Рубио созвонились и обсудили разговор Путина и Трампа

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с американским коллегой Марко Рубио. Главы дипломатий двух стран провели конструктивную беседу и обсудили реализацию пониманий, достигнутых в ходе последних президентских переговоров между РФ и США, сообщила пресс-служба российского дипведомства.

«Состоялось конструктивное обсуждение возможных конкретных шагов в интересах реализации тех пониманий, которые были достигнуты в ходе состоявшихся 16 октября телефонных переговоров президента Российской Федерации В. В. Путина с президентом США Д. Трампом», — рассказали в МИД России.

Лавров и Рубио могут провести личную встречу 23 октября, сообщило американское агентство Reuters со ссылкой на источник. По словам собеседника жуналистов, об этом говорили американские чиновники на встрече президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского 17 октября.

Ранее Зеленский заявлял, что во время пятничной встречи Трамп требовал от него вывести украинские войска из Донбасса. Глава киевского режима также говорил о приближении возможного завершения конфликта на Украине.

